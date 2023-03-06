"В этом году мы не примем тюленят из дикой природы, подобранных на побережье Балтийского моря, как бы нам этого не хотелось. Тот объект, на котором мы проводили многие годы реабилитацию, а это бывший павильон для содержания пингвинов, находится в аварийном состоянии", — сказала Соколова.

По словам, ситуация в этом году будет непростая, так как больных, раненых и ослабленных тюленят жители Калининградской области будут, однозначно, находить на пляжах. В прошлые годы таких животных привозили в зоопарк, где затем их лечили, откармливали, учили не привыкать к людям и уже летом с разрешения федерального управления Росприроднадзора области выпускали в Балтийское море.

Директор отметила, что проблема выживания таких животных является все-таки проблемой федерального масштаба. В стране же пока что этой задачей занимаются в большей степени энтузиасты, а не государственные структуры. По мнению Соколовой, в идеале, к этому вопросу надо подключать механизм государственно-частного партнёрства. Государство могло бы помогать таким инициативным некоммерческим организациям и фондам какими-то базовыми вещами — территорией, недвижимостью, но при этом должно больше внимания уделять контролю работы подобных центров, чтобы обязательно соблюдались все необходимые требования по биологической безопасности.

"Принцип работы таких центров должен быть один — спасая, не навредить. Нельзя заниматься спасением и сохранением всех и вся и в одном месте — в этом случае риски занесения самых разнообразных инфекций в среду обитания диких животных очень велики", — подчеркнула Соколова.