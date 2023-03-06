«На центральных улицах района Тханькхе был замечен мужчина с табличкой на вьетнамском языке, на которой было написано: «Я путешествую без денег. Пожалуйста, поддержите меня». По данным городского департамента труда, инвалидов и социальных дел, попрошайничеством занимается россиянин, у которого есть туристическая виза. Ее срок действия до 14 марта, пишет издание.

Как отмечает газета, россиянин днем попрошайничает, а ночью ходит по барам.

Департамент предупредили россиянина о совершении им незаконных действий. Чиновники предложили мужчине помощь, но он скрылся. О случившемся ведомство сообщило в полицию Дананга.

Как поясняет VN Express, просящие денег на улицах иностранцы взывают споры во Вьетнаме и других азиатских странах. Власти размышляют над тем, заслуживают ли эти люди поддержки или они просто пользуются гостеприимством стран, чтобы обеспечить себе бесплатный отдых.

В январе трое россиян были замечены за попрошайничеством возле рынка Дуонг Донг на острове Фукуок. Местные чиновники пытались их найти и депортировать, но пока информации об этом нет.

В 2022 году популярный у туристов курорт Дананг принял 483 тыс. иностранных туристов, это в 4,6 раз больше, чем в 2021 году.