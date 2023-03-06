"Минувшим воскресеньем в Анталью вылетел первый чартер турецкой Southwind. На борту Airbus А321 находилось 163 пассажира", — сказала Грицун.

По ее словам, в ближайшее время чартеры назначены на 12 и 19 марта. С 26 марта начнёт действовать весенне-летнее расписание, в котором их число может быть увеличено. В пик летнего сезона компания намерена выполнять полеты в Анталью практически ежедневно.

Как сообщалось, авиакомпания Southwind выполняет полеты из Калининграда в Анталью напрямую через страны Западной Европы, а не вокруг Польши и стран Прибалтики над нейтральными водами Балтийского моря. Время в пути составляет 3,5 часа.