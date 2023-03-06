«По информации, полученной от посольства Российской Федерации в Республике Экваториальная Гвинея, Минэкономразвития рекомендует воздержаться от поездок в данный регион в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой до ее нормализации», — отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщалось, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границах РФ из-за вспышки в Гвинее вируса Марбург — одного из опаснейших вирусов в мире, вызывающего геморрагическую лихорадку Марбург.

Экваториальная Гвинея расположена в Центральной Африке. В начале февраля там умерли несколько пациентов с симптомами геморрагической лихорадки. 12 февраля медики подтвердили, что смерть произошла в результате заражения вирусом Марбург.