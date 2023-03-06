Как сообщается в телеграм-канале аэропорта, в феврале текущего года пассажиропоток вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, всего было обслужено 146,649 тыс. человек.

"Количество прибывших-отбывших воздушных судов составило 1,174 тыс., что на 6,1% больше показателей прошлого года за этот период", — говорится в сообщении.

Самыми популярными внутренними направлениями в феврале стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, международными — Стамбул, Дубай и Шарджа.

Лидерами среди авиакомпаний по объему перевозок в прошлом месяце стали "Победа", "Аэрофлот" и S7 Airlines.

Как сообщалось, международный аэропорт Махачкалы в 2023 году планирует принять не менее 2,8 млн пассажиров, ожидается рост пассажиропотока на 12%.