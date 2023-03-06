«Популярность Крыма резко сократилась в пролом году, но регион по-прежнему остается в пятерке самых популярных в стране. Сейчас Крым недооценен из-за вопросов с транспортом, с безопасностью, и мы фиксируем снижение спроса. Думаю, что он будет бронироваться на коротких датах, ближе к наступлению сезона. Скорее всего, загрузка Крыма будет хуже, чем в прошлом году, условно на 20-30%», — сказал он.

При этом Уманский отметил, что как только номерной фонд Краснодарского края будет выбран, туристы обратят внимание на полуостров. Кроме того, отельеры республики будут привлекать путешественников за счет невысоких цен.