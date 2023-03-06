"На калужском направлении будущего МЦД-4 было запланировано строительство 15-ти новых вокзальных комплексов, 10 тоннелей и мостов и 64 км главных путей. Так вот все 15 построены. Сегодня "Очаково" — последний вокзальный комплекс. И две трети всех инженерных сооружений тоже построено", — сказал Собянин журналистам в понедельник на открытии вокзала.

"Самый последний рывок, он всегда самый сложный. Но уже нет никаких сомнений, что в этом году и МЦД-3, и МЦД-4 поедут", — добавил мэр.

По его словам, теперь надо задумываться о дальнейшем развитии, и в понедельник состоится совещание по рассмотрению проекта концепции развития Центрального транспортного узла уже до 2035 года. "Это большие серьезные проекты, и для того, чтобы их внести на правительство и на решение президенту, нужна большая подготовительная работа. И вот с сегодняшнего дня мы её начинаем",- сказал Собянин.

Мэр выразил благодарность гендиректору ОАО "РЖД" Олегу Белозерову, который вместе с ним открыл станцию. "Спасибо огромное! Проект движется по графику, и получает хорошие результаты, как этот вокзал, который жители сегодня, я думаю, оценят", — отметил Собянин.

Со своей стороны Белозёров сообщил, что 2023 год для РЖД не обычный год. "Это 20-летие компании. И в этом году запускается 20 новых пассажирских объектов по всей стране, 14 из которых — в Москве. Мы очень гордимся совместной работой с Сергеем Семёновичем, с Москвой, тем, что за эти 20 лет модно здесь в Москве увидеть, насколько изменилась железная дорога. Сегодня мы уже смотрим здесь в Очаково будущее", — сказал Белозёров.

Он отметил, что при строительстве вокзала были применены все самые современные технологии. Станция оборудована 12-ю экскаваторами, четырьмя лифтами. "Практически создана безбарьерная среда для удобства пассажиров. Так должно выглядеть современное пассажирское движение. И Москва в этом лидер в мире", — подчеркнул глава РЖД.

Белозёров сообщил, что "все новации, которые появляются: и отопление, и управление потоками, — все эти системы российского происхождения".

По словам главы РЖД, в этом году в центральный транспортный узел будет вложено 136 млрд рублей, из которых порядка 50 млрд рублей — "это то, что можно увидеть, потрогать", а остальная сумма пойдет на дополнительные пути, системы управления, сигнализации и так далее.

"Сегодня Москва — это самый удобный город по развитию железнодорожного транспорта, и именно Москва даёт представление о том, куда должна развиваться железная дорога", — отметил Белозёров.

Станция "Очаково" расположена в районе Очаково-Матвеевское — между станциями Аминьевская и Мещерская. Традиционная железнодорожная платформа была открыта в 1899 году.

Работы по комплексной реконструкции станции начались в 2020 году в рамках проекта создания МЦД-4, с июля 2022 г. по март 2023 г. она была временно закрыта.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в результате на Калужском направлении МЖД создан ещё один современный пригородный вокзал общей площадью более 6 тыс. кв. м. Было проведено и благоустройство прилегающей территории.

По данным пресс-службе мэрии, реконструкция пригородного вокзала "Очаково", а в дальнейшем запуск МЦД-4, обеспечит 40 тыс. проживающих в южной части района Очаково-Матвеевское (более 30% населения района) дополнительной станцией наземного метро. Сейчас до ближайшей станции метро — "Озёрная" Солнцевской линии — более 25 минут пешком.

В мэрии ожидают, что с открытием МЦД-4 местные жители будут чаще использовать наземное метро как удобную альтернативу личному транспорту, в результате чего к 2025 г. ежедневный пассажиропоток станции Очаково вырастет в 2 раза — с 4,3 тыс. до 8,6 тыс. человек. Одновременно снизится нагрузка на объекты прилегающей транспортной инфраструктуры — станцию метро "Озёрная" (до 11%), Аминьевское шоссе (до 5%) и другие.

Протяжённость будущей линии наземного метро МЦД-4 "Калужско-Нижегородский" составит 86 км с 37 остановочными пунктами. Конечными станциями диаметра станут Апрелевка и Железнодорожная.

Четвёртый диаметр пройдет через Москву с запада на восток и свяжет семь центральных ж/д вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский. Ещё одна особенность: на МЦД-4 будет самое большое количество пересадочных станций — 18 — с 45 вариантами пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.