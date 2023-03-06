"В Ингушетии и Чечне — ветер до 30-32 м/с, сильные осадки с дождем и мокрым снегом", — говорится в сообщении.

В Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае также прогнозируют сильный дождь и мокрый снег с ветром порывами до 22 м/с. В Дагестане только ветер — до 24-29 м/с.

Кроме того, имеется вероятность лавинной опасности в горных районах Северной Осетии, Дагестана, КБР и КЧР.

Также сохраняется вероятность сходов оползней, схода селей, просади грунта в горных и предгорных районах по всему округу.