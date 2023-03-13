«На протяжении 14 лет Quiksilver New Star Camp ежегодно принимает порядка десяти тысяч любителей горнолыжного отдыха и музыки. В этот раз фестиваль пройдет в формате Back to the Roots. Организаторы позиционируют мероприятие как пространство смыслов. Каждое событие в рамках семидневного фестиваля будет нести определенные идеи, которые помогут гостям раскрыть новые возможности и прожить интересный опыт», — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, фестиваль примет райдеров из разных дисциплин сноубординга и горных лыж, которые приедут на Quiksilver New Star Camp, чтобы улучшить свои навыки и принять участие в соревнованиях и контестах.

«Свое участие в фестивале уже подтвердили сильнейшие сноубордисты и горнолыжники, чемпионы и призеры России, участники Юношеских Олимпийских игр, чемпионы и призеры международных турниров, кубков, чемпионатов и первенств мира: Анастасия Таталина, Алексей Соболев, Ярослав Ленчевский, Есения Степанова, Михаил Матвеев, Никита Абозовик, Константин Мостовой, Игорь Тараканов. Каждый день в сноупарке будут выбирать райдера дня», — отмечается в сообщении.

В этом году организаторы вновь анонсировали создание New Star Athlete’s Club для лучших российских райдеров, куда смогут войти как действующие прорайдеры, так и продвинутые любители. По итогу конкурса в команду клуба будут отобраны 80 лучших горнолыжников и сноубордистов.

Помимо соревнований среди профессионалов и любителей в самом большом сноупарке России площадью более 100 тыс. кв.метров, который будет построен на высоте 1600 м, гостей ждет катание на сноуборде и лыжах, dj-сеты в горах под открытым небом, Roxy йога, кинотеатр Яндекс Плюс х Кинопоиск х Beat, фуд-зона от Яндекс Еды, а также секретная вечеринка от Winline.

Музыкальная программа Quiksilver New Star Camp 2023 пройдет на пяти фестивальных площадках. На фестивале выступят группа «Сироткин», L'One, Thomas Mraz, Biicla х Горьковская, Summer of Haze, Лауд, Geju, Izhevski, Антоха MC, The Dawless и Errortica. В рамках шоукейса творческого комьюнити ENCORE выступят Pharaoh и другие артисты, которые помимо своего репертуара исполнят каверы культового формата one live. Stvol TV представит на фестивале Cream Soda, Mashkov, Sasha Khizhnyakov и Reptiloid.

В пакет участника фестиваля входит проживание в отеле, ски-пасс и браслет, дающий бесплатный доступ ко всем мероприятиям и локациям фестиваля.