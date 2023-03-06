"На протяжении месяца посетители музея могут проследить финансовую историю нашей страны начала XX века, рассмотреть памятные и юбилейные монеты, а также проверить свои знания в играх и викторинах", — говорится в сообщении.

В экспозиции представлены предметы из тульского отделения Центрального банка РФ, фондов Тульского музейного объединения, частных коллекций.

Выставка состоит из двух частей. Первая включает баннеры с изображением и описанием монет, выпущенных к юбилеям ключевых событий Великой Отечественной войны.

Вторая же представлена подлинниками. Как рассказала эксперт Центробанка Галина Гомжина, здесь находятся банкноты периода денежного хаоса 1917-1922 гг. Эпохи, когда каждая область выпускала собственные денежные знаки, действующие сугубо локально.

Среди них — первый советский расчётный знак 1921 года, на котором впервые изображен герб РСФСР. В народе эту банкноту называли мотыльком за небольшой размер. В соседней витрине можно рассмотреть современные юбилейные монеты и серию "Оружие Великой Победы", выпущенную Центробанком. Увековечена в данной серии и память тульских оружейников.

Располагается здесь и важный экспонат из собрания Тульского музейного объединения: самая первая советская памятная монета, выпущенная к 20-летию Великой Победы тиражом в 60 млн экземпляров. На ней изображен памятник Советскому солдату в берлинском Трептов-парке.

В течение работы выставки посетители узнают историю денежных аттестатов и государственных займов периода Великой Отечественной войны. Каждую субботу здесь будет проходить командная игра "Такие разные деньги" и викторина "Что почем".

Выставка завершит работу 31 марта.