"Уже за два месяца 2023 года поступления (от курортного сбора — ИФ) превысили 68 млн рублей. Это больше, чем прогнозировалось", — написал Владимиров в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, в 2018-2022 годах курортный сбор позволил привлечь 1,2 млрд рублей для благоустройства курортных городов. Были созданы новые точки притяжения в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Железноводске.

"Новые санатории продолжают строиться. Больше мест размещения, прогнозируемый рост турпотока вместе с курортным сбором, по прогнозам, дадут Кавминводам еще более миллиарда рублей на развитие в ближайшие два года", — отметил он.

Ранее пресс-служба губернатора региона сообщала, что прогнозируемый объем курортного сбора на Ставрополье в 2023-2024 годах суммарно составит около 1,2 млрд рублей, что сопоставимо с объемом средств, собранных за предыдущие пять лет его действия. На эти средства планируется отремонтировать порядка 30 объектов на Кавминводах, среди которых пешеходные бульвары, парковые зоны, скверы, площади, набережные.

Срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора продлен до 31 декабря 2024 года. С 1 января 2023 года размер курортного сбора на Ставрополье увеличен до 100 рублей в сутки с человека.

Сбор взимается с отдыхающих в курортных городах Ставропольского края — Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. Жители Ставрополья освобождены от его уплаты, а для гостей края из других территорий действует ряд социальных льгот.