«На динамику турпотока влияет два фактора – доступность перевозки и наличие гостиничной инфраструктуры. Гостиничная инфраструктура в России год от года растет, и это будет положительно влиять на объем внутреннего турпотока. Я думаю, что можно надеяться на рост в пределах 10%. Что касается выездного турпотока, то здесь потенциал больше, поэтому можно рассчитывать на рост 25-30%», — сказал он.

Как отметил Уманский, на этот летний сезон цены будут выше, этого избежать не получится.

«На внутреннем рынке цены уже растут примерно на 15%, а на выездном рынке на ценообразование влияет несколько факторов – валютные колебания и изменения цен у поставщиков. Наверное, можно прогнозировать, что отдых за рубежом подорожает на 15-20%. Заметнее всего это будет по Турции», — добавил он.

По словам эксперта, наиболее популярными зарубежными направлениями будут Турция, страны Юго-Восточной Азии, ОАЭ, Египет, а также страны СНГ.