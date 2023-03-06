«Чартерная программа в России очень полезная мера, где основной ценностью, которую она приносит, является продвижение новых курортов и туристических дестинаций нашей страны. Но не все регионы способны принять чартер из-за слабо развитой туристической инфраструктуры. Гостиницы и объекты показа в регионах зачастую не способны принимать по 200 туристов. Нужны более маленькие группы, например, по 20 человек. Поэтому нужно запускать не чартер, а блок чартерной перевозки на регулярном рейсе. Туроператор берет 20 кресел, их можно в любой гостинице разместить, организовать турпрограмму любого качества и разнообразия», — рассказал он журналистам в понедельник.

Как отметил Уманский, запуск блок-чартеров позволит привлечь к участию большее количеству туроператоров, в том числе и небольшие туркомпании из регионов.

«Можно думать о том, чтобы исключить из блок-чартерных программ какие-то очень популярные дестинации вроде Краснодарского края. При этом организовать такие путешествия на Кольский полуостров, в Калмыкию», — уточнил он.

Что касается цен, то, по мнению Уманского, они должны быть ниже рыночных. «Из-за санкций у нас внутри страны много перевозки. Государству можно было бы простимулировать турпоток внутри страны через субсидирование и снижение стоимости перевозки для туристов. То есть по такому же принципу, что и чартеры. Это было бы уместно», — заключил он.

Программа субсидирования чартерных рейсов стартовала в 2020 году и стала одной из мер государственной поддержки турбизнеса в пандемию. Предполагалось, что в 2021-2023 годах ежегодно на нее будет выделяться до 1,2 млрд рублей. Однако решение по ее продолжению в 2023 году пока непринято.