"Всего из Москвы в Минеральные воды и обратно будет выполняться три рейса ежедневно. Из "Внуково" новые рейсы запланированы в 11:25 и 22:35 и прежний рейс — в 9:55. Из Минеральных Вод новые рейсы в 5:30, 15:50 и прежний рейс — в 14:30", — отметил представитель пресс-службы.

Согласно данным расписания "Внуково", кроме "ЮТэйр" из московского аэропорта в Минеральные Воды выполняют рейсы авиакомпании "Победа" и "Якутия". Кроме того, из аэропорта "Шереметьево" в Минводы летают самолеты авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа". Рейсы из "Домодедово" выполняют израильская EL AL, "Белавиа", S7, "Уральские авиалинии" и NordStar.

В маршрутной сети "ЮТэйр" — более 120 направлений. Авиакомпания выполняет прямые рейсы в Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и на юг страны. За рубеж из регионов и столицы компания летает в города Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Таджикистана, Турции и Узбекистана.