"Вопрос создания нового комплексного продукта в сфере медицинского туризма обсудили руководители медицинских учреждений, туристских организаций и гостиничных комплексов города, представители мэрии", — говорится в сообщении.

Обсуждался отдых и лечение в Ставрополе, включающие не только удобную программу обследования и оздоровления без очередей, но и организованный трансфер, заселение в гостиницы, ближайшие к медцентру и имеющие диетическое меню, а также экскурсионное обслуживание.

Отмечается, что гостиницы и турагентства уже подписали между собой договора, запланировано подписание таких же документов между турагентствами и медицинскими учреждениями.

"Разработка такого комплексного туристического продукта в Ставрополе, в котором расположено множество передовых медицинских организаций, поспособствует увеличению туристского потока, позволит медицинским и туристическим компаниям открыть новый клиентский сегмент и стать первопроходцами в сфере медицинского туризма на Северном Кавказе", — приводятся в сообщении слова главы Ставрополя Ивана Ульянченко.