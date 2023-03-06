"Ранее для катания был закрыт верхний пояс, а теперь в связи с ухудшением погоды работа всех канатных дорог останавливается", — сказал Байчоров.

В настоящее время в Домбае идет снег, ветер до 30 м/с, пурга, добавил собеседник агентства. "Работа канатных дорог приостановлена до особого распоряжения. Мы постоянно отслеживаем ситуацию и как только погодные условия позволят, возобновим работу в полном объеме", — добавил он. Ранее глава администрации Домбая сообщал агентству, что 7 марта противолавинная служба проведет обработку горных склонов и ликвидирует очаги вероятной лавинной опасности.