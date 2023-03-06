«Структура туроператорского рынка такова, что на выездных направлениях осуществляют деятельность преимущественно крупные компании. Если есть возможность, не двигать сроки для выездных туроператоров, которых около 350, но сдвинуть сроки для внутреннего туризма, чтобы получить тестовый период. Я бы предложил этот срок перенести ровно на год, чтобы в период высокого сезона следующего года проверить все взаимодействие, на 1 сентября 2024 года», — сказал он.

Как отметил Уманский, подключение небольших туроператоров, организующих туры по России, которых насчитывается около 4 тыс., будет вызывать наибольшее количество проблем. "В реальности мы можем столкнуться с тем, что подключатся наиболее крупные из них, а остальных убедить будет затруднительно".