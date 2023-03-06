"В период с 6 по 12 марта в Сочи пройдут 70 мероприятий, посвящённых Международному женскому дню", подчеркивает пресс-служба.

Так, на городских набережных и променадах состоятся открытые концерты сочинских музыкальных групп и творческих коллективов. На всех городских медиаэкранах будут размещены весенние поздравления, а также портреты известных женщин Сочи: ветеранов Великой Отечественной войны, Тружеников тыла, победителей всероссийских конкурсов профессионального мастерства.

"В кинотеатрах курорта пройдут бесплатные кинопоказы. Праздничную программу подготовили всех крупные внутригородские дома культуры. Выставки, посвященные Международному женскому дню, пройдут в музеях и библиотеках", отмечает пресс-служба.

Кроме этого, горнолыжные курорты подготовили праздничную программу, ориентированную на поддержку здорового образа жизни. На "Роза Хутор" проведут соревнования "Принцесса снежного склона", а курорт "Красная Поляна" приглашает 11 марта всех женщин на соревнования по горным лыжам.

Более того, крупные туристические объекты показа Сочи Парк и Скайпарк также подготовили сюрпризы для жительниц Сочи и гостей, 8 марта для них будут действовать особые условиях на посещение. Бальнеологический комплекс "Мацеста" приглашает на бесплатную обзорную экскурсию также по предварительной записи.

"Основное внимание уделим адресным поздравлениям жен и матерей участников специальной военной операции, которые сегодня особенно нуждаются в чутком отношении и поддержке. Обязательно поздравим женщин-военнослужащих, заслуженных учителей, врачей, волонтеров серебряного возраста. Для жителей и гостей курорта пройдут праздничные концерты, бесплатные кинопоказы и выставки", — цитирует пресс-служба заместителя главы города Елену Канюк.