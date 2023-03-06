Согласно документу, в условия реализации программы предлагается внести несколько серьезных изменений. В частности, субсидия будет предоставляться не на модуль, а на номер.

При этом предельная сумма будет ограничена общей стоимостью инвестиционного проекта. Размер субсидии получателям не может составлять более 1,5 млн рублей на номер в модульном некапитальном средстве размещения и не более 50% от стоимости инвестиционного проекта.

В рамках новых правил приоритет отдается проектам более чем на 50 номеров, которые создаются на базе уже существующих отелей и гостиниц. Также в приоритетном порядке будут рассматриваться проекты, реализуемые в рамках ОЭЗ туристско-рекреационного типа, и в регионах, имеющих такие ОЭЗ.

Одно из самых важных новшеств касается географии предоставления субсидий. Согласно новым правилам, возможность получить субсидию в этом конкурсном отборе есть у всех регионов. Если в грантовых конкурсах 2022 и 2023 годов оценивались показатели отдельных регионов, то теперь Минэкономразвития будет оценивать заявки регионов на отдельные проекты. Количество заявок от региона не ограничено.

Комментируя изменения программы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов положительно оценил отмену ограничений на участие в программе для регионов.

«Мне кажется, это должно хорошо и позитивно отразиться на общем объеме вводимых коллективных мест размещения. Снятие ограничений по географии выглядит абсолютно логичным и оправданным, потому что многие предприниматели, кто готов был строить дополнительные модульные объекты, столкнулись с тем, что было 19 регионов только, где можно было этот проект реализовать», — подчеркнул он.

Прасов также считает правильным выделение проектов, где модульные объекты создаются на базе уже действующих отелей, поскольку они обладают инфраструктурой, квалифицированным персоналом, в состоянии оперативно запустить и эксплуатировать данные модули. «В целом, мне кажется, что данные нововведения хорошо отразятся на инвестиционном климате и позволят рассматривать такую возможность большему количеству предпринимателей, в том числе в рамках уже действующих отелей», — сказал он.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, в свою очередь, рассказал, что в Крыму в результате действия программы в 2022 году построено 11 модульных отелей общей номерной мощностью 249 номеров на почти тысячу койко-мест, создано 100 рабочих мест. Общий объем инвестиций превысил 600 млн рублей, из которых чуть менее половины инвестировало государство.

«Преимуществом, кроме скорости возведения, является и то, что строения являются некапитальными и не требуют согласования проекта и фундамента, а также могут быть расположены в лесном фонде, у берега моря, в горах, что открывает возможности для отдыха в крайне интересных эксклюзивных природных локациях, которыми Крым так богат. Спрос на реализацию этих проектов большой, запрос у нас существует, поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы данная программа была продолжена, тем более что значительная часть Крыма благодаря природному многообразию предназначена для реализации таких проектов», — подчеркнул министр.

Реализация программы поддержки строительства некапитальных средств размещения в регионах РФ началась в 2022 году, правительство выделило на эти цели 4 млрд рублей. В ближайшие два года на программу планируется потратить еще 8 млрд рублей.