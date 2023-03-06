«Наиболее значимыми прорывными проектами в сфере туризма являются горнолыжные курорты Северного Кавказа. Это Архыз в Карачаево-Черкесии, Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Ведучи в Чеченской республике, Мамисон в Севеной Осетии. За последние три годы турпоток на горнолыжные курорты Северного Кавказа увеличился на 60% и сегодня превышает 1 млн 300 тыс. человек за сезон. Главная точка притяжения – курорт Архыз, это популярный быстроразвивающийся курорт, который в год принимает более 700 тыс. туристов», — сказал он на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Новак напомнил, что за счет бюджетных средств на курорте создано более 27 км трасс с системой искусственного снегообразования, 8 канатных дорог, вся необходимая инфраструктура.

«Правительство вывело курорт Архыз на операционную рентабельность. Это позволило сформировать условия для привлечения стратегического инвестора… Был выбран наиболее оптимальный вариант продажи с инвестиционными обязательствами по развитию инфраструктуры курорта. Этот подход позволяет не только вернуть вложенные государством средства, но и реинвестировать их в развитие других прорывных проектов СКФО. А также обеспечить развитие курорта без привлечения федеральных инвестиций за счет частного инвестора», — подчеркнул вице-премьер.

Как сообщалось, победителем завершившегося на прошлой неделе конкурса по продаже курорта «Архыз» стала компания «Горные вершины», которая поэтапно перечислит в бюджет РФ 24,2 млрд рублей. Как подчеркнул Новак, это существенно превышает вложенные государством средства.

«Инвестор взял на себя обязательства по строительству за счет собственных средств канатных дорог, горнолыжных трасс, гостиниц, ресторанов, других объектов в объеме не менее 40 млрд рублей. Это позволит к 2030 году удвоить турпоток. Архыз станет курортом международного уровня. Реализация проекта имеет значение для всего Северного Кавказа и всей страны, так как это новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления, рост благосостояния жителей Северного Кавказа.

Этот успешный опыт мы готовы масштабировать и на другие проекты в субъектах РФ. Правительство продолжит последовательно развивать Северный Кавказ», — отметил Новак.

Мишустин подчеркнул, что успешным этот опыт можно будет считать тогда, когда инвестиционное соглашение в рамках государственно-частного партнерства будет полностью выполнено. И призвал внимательно смотреть за выполнением всех инвестиционных обязательств.

«Для социально-экономического развития и Карачаево-Черкесии, и СКФО туристический сектор должен стать опорным направлением развития, импульсом для смежных отраслей. Здесь и строительство, и торговля, и сельское хозяйство, и другие. Самый большой мультипликатор – это развитие туризма. Значит появятся новые рабочие места, улучшится благосостояние жителей», — подытожил премьер.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "Горные вершины" была зарегистрирована в Краснодаре 15 декабря 2022 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей, ее руководителем и владельцем является Андрей Скок. Скок, согласно открытым источникам, является совладельцем целого ряда компаний в сфере курортной недвижимости Сочи. Также ему принадлежит краснодарское ООО "Юг-бизнеспартнер" (выручка 13,7 млрд рублей в 2021 году), владеющее в том числе курортным комплексом в Имеретинской низменности вблизи олимпийских объектов — "Сочи-парк", туристической деревней "Мандроги" в Ленинградской области (юрлицо — ООО "Мандроги"), Крымским винным заводом и форелеводческим хозяйством в Краснодарском крае. Газета "Коммерсантъ" не раз отмечала, что "Юг-бизнеспартнер" связан с семьей экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.