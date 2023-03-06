«Подготовка кадров – одна из самых острых тем развития внутреннего туризма. 14 марта на туристической выставке «Интурмаркет» в Москве состоится митап, посвященный подготовке кадров для индустрии туризма и гостеприимства. В ходе встречи эксперты сферы образования и практики отрасли обсудят переквалификацию специалистов в туризме, подготовку и удержание в туризме кадрового резерва, модельные системы подготовки кадров в регионах», — рассказала порталу «Интерфакс-Туризм» директор выставки Ольга Хоточкина.

По ее словам, в открытой дискуссии примут участие специалисты ведущих ВУЗов страны: РАНХиГС, МГИМО, МГУСИТ, руководители компаний отрасли, организаторы мероприятий, студенты очного обучения, выпускники, трудоустроившиеся в компании отрасли.

Встреча пройдет при поддержке рабочей группы по маркетингу территорий и специализированной секции по развитию делового и событийного туризма экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры

Как уточняют организаторы, митап «По единому стандарту и под отраслевой запрос: синхронизация подготовки туристских кадров в России» пройдет в 10.00–11.30 в павильоне 8, конференц-зал "Москва". Участие бесплатное.

Ранее глава профильного комитета Госдумы Сангаджи Тарбаев сообщал, что в индустрии туризма ощущается нехватка порядка трети сотрудников со средним образованием. При этом до 80% работников нуждаются в переподготовке.

В соответствии со стратегией развития туризма до 2035 года численность работников туриндустрии должна увеличиться с 1,66 млн в 2020 году до 4,96 в 2035 году.