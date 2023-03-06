"На сегодня у нас в работе 67 объектов в 38 регионах страны. В этом году мы панируем завершить работы не менее чем на 20 объектах транспортной инфраструктуры", — отметил Гуров.

Он рассказал, что до конца года предполагается завершить реконструкцию гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна, объектов канала им. Москвы, гидроузлов на Волго-Донском судоходном канале и шлюз №18 Беломоро — Балтийского канала.

"Кроме того, планируется закончить работы по строительству учебного городка для государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова", — добавил Гуров.

Также, по его словам, в до конца года будет завершена реконструкция инфраструктуры аэропортов Вилюйск, Усть-Нера, Черский и Якутск, "Елизово" (Петропавловск-Камчатский), "Богашево" (Томск), "Победилово" (Киров), аэропорт "Большое Савино" (Пермь) и ряда других.