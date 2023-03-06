Этим займется известный шеф-повар Марк Стаценко, который стал гастрономическим амбассадором "Роза Хутор".

Гастрономическая карта курорта позволит гостям насладиться всем многообразием вкусов черноморского побережья и кавказских гор.

"Предполагается также внедрение специальной накопительной системы для постоянных посетителей ресторанов, которые находятся под непосредственным управлением курорта", подчеркивает пресс-служба. "Мы проложим настоящий гастрономический маршрут между ресторанами курорта. Во время своего путешествия гости будут открывать для себя как новые вкусовые сочетания, так и наслаждаться неповторимыми видами природы, гор и моря! Наш тренд — на качество, простоту и разумное потребление", — цитирует пресс-служба Стаценко.

По его словам, ресторанная группа "Роза Хутор" состоит из восьми заведений, расположенных как на территории курорта в горах, так и на побережье Черного моря. В неё входят: рестораны "Высота 2320", "Берлога", "Вельвет", "Дичь", "Варежка", "Барабуля", а также кафе "Лес" и "Йети". Всего на курорте работают около пятидесяти заведений разных концепций.