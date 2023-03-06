Инцидент произошел в 08:08 мск. Аэропорт был закрыт до 10:00 мск.

"В результате происшествия пострадавших нет. Внешний осмотр воздушного судна также не указывает на наличие повреждений", — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, замеры коэффициента сцепления, в том числе повторные, в пределах установленной нормы.

Мурманская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.

В надзорном ведомстве сообщают, что рейс Мурманск — Архангельск выполнял самолет CRJ200. На борту находились 49 пассажиров и трое членов экипажа.