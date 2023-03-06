Там проинформировали, что в дальнейшем на здании вокзала будут надписи только на латышском и английском языках.

Как утверждает министр сообщения республики Янис Витенбергс, русское название вокзала уже много лет не имеет практического применения. В то же время демонтаж названия является символическим жестом.

"Единственное, что оно поддерживало — это атмосферу советского времени в самом центре столицы", — сказал министр.

В районе Центрального вокзала продолжаются строительные работы по проекту "Rail Baltica", вскоре изменится весь облик вокзала, добавили в министерстве.