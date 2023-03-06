"С российской стороны, насколько нам известно, готовы все регламенты его (межправсоглашения — ИФ) реализации, списки уполномоченных туркомпаний, образцы оттисков печатей. Китайская сторона завершает такие приготовления ", — сказал Старичков в понедельник журналистам.

По его словам, пока китайские власти не дают ответа относительно возможных сроков возобновления групповых безвизовых турпоездок.

Работа пунктов пропуска, туризм, другие вопросы обсуждались в ходе визита делегации Приморья в КНР.

Старичков добавил, что власти китайских городов Хуньчунь и Суйфэньхэ заявили о готовности вернуться к действовавшему до пандемии COVID-19 регламенту, когда китайские власти собственными решениями согласовывали въезд групп из Приморья.

"Речь идет не о группах по межправсоглашению, а формировавшихся на границе групп из российских туристов из трех человек, можно было заезжать без визы, в составе своей небольшой группы. Они подтвердили, что, как только возобновит свое действие межправсоглашение, местные власти будут готовы вернуться к этому режиму", — сказал Старичков.

Он напомнил, что возобновлено автобусное сообщение между КНР и Приморьем на маршрутах Пограничный-Суйфэньхэ, Полтавка-Дуннин, Краскино-Хуньчунь.

Как сообщалось, в феврале соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики (КНР) о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие после приостановки в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Сообщалось, что Минэкономразвития России ждет актуализированный список китайских туристических компаний, которые планируют направлять групповые туры в рамках соглашения, и передать его пограничной службе ФСБ РФ.