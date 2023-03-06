"Шеф-повара разработали тематические дегустационные сеты, включающие авторские блюда из местных фермерских продуктов, рыбы, дичи и дикоросов", — говорится в сообщении.

В течение месяца свои гастрономические проекты представят 22 организации общественного питания. Для участников проведут мастер-классы.

"Сегмент общественного питания является неотъемлемой частью туристической индустрии. Сейчас гастрономический туризм становится все более популярным, а Иркутску есть, чем удивить самого взыскательного путешественника", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Татьяны Макарычевой.

Организатором гастрономического фестиваля является Байкальская ассоциация рестораторов и отельеров (БАРО). Событие проходит при поддержке администрации Иркутска и центра "Мой бизнес".