"Ввезти из Дубая дериваты, попадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), пытался житель Новокузнецка. Кораллы направлены на экспертизу, после проведения которой в отношении авиапассажира будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за два первых месяца 2023 года сотрудники таможенного поста "Аэропорт Толмачево" Новосибирской таможни выявили 172 правонарушения. большинство из них связано с несоблюдением гражданами установленных запретов и ограничений, недекларированием товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

Сумма валюты, которую пытались провести сверх нормы в 2023 году через новосибирский аэропорт, составила более 2,5 млн рублей.