Реставраторы вернут фасаду здания исторический облик, в том числе и в цветовых решениях. Внутри восстановят штукатурную отделку стен и сводов, профилированные тяги.

В первую очередь специалисты укрепят кирпичную кладку цоколя и фасадов, выполнять гидроизоляцию фундамента, а также отремонтируют отмостку и водосточную систему.

"На реставрационные работы, которые должны завершиться к концу 2023 года, предусмотрена сумма в 16 миллионов рублей", — сообщил "Интерфаксу" начальник областного департамента культуры Владимир Осиповский.

Дом-музей Петра Первого является объектом культурного наследия федерального значения. Строение относится к концу XVII века и представляет собой редкий сохранившийся образец жилья того времени. В качестве музея он был открыт в 1885 году.