Отмечается, что курорт на Каспии расположится на территории 260 га и позволит создать в республике 12 тыс. рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба главы Дагестана, особое внимание стороны уделили решению проблемных вопросов, в частности, инфраструктурным ограничениям — подведению необходимых водных и энергоресурсов, правовому статусу земель, входящих в территорию особой экономической зоны "Каспийский кластер".

Накануне Юмшанов также встретился с руководителями профильных ведомств Дагестана, в ходе встречи был представлен предварительный проект планировки будущей зоны всесезонного курорта.

Как сообщает пресс-служба Минтуризма республики, согласно проекту, на Каспийском побережье предполагается построить гостиницы от 3 до 5 звезд и коттеджи общей емкостью до 12,5 тыс. мест размещения. Инфраструктуру развлечений составят аквапарк, тематические парки и парк аттракционов, спа-центр, центр водных видов спорта, яхтенная марина. Также рассматривается вопрос возведения конгресс-центра и спортивных объектов.

Каспийский туристический кластер — проект по созданию рекреационной инфраструктуры на территории, прилегающей к пляжной линии вдоль городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Изербаш. Стартовой площадкой Каспийского туркластера станет Дербентский район Дагестана. Мастер-план курортной зоны в Дербентском районе будет разработан компанией "Кавказ.РФ".

Как сообщалось, власти Дагестана планируют приступить к созданию нового города-курорта на Каспии в текущем году. Ранее Ростуризм сообщал о совместной с властями Дагестана проработке создания в регионе нового морского курорта. Сообщалось также, что в рамках проекта "Развитие Каспийского кластера" предусмотрена реализация 4 подпроектов: создание туристско-рекреационного комплекса "Инчхе Марина Каспий" с объемом инвестиций 570 млн рублей; создание туристско-рекреационного комплекса "Золотые пески" (1,694 млрд рублей); создание туристско-рекреационного комплекса "Каспий" (1,6 млрд рублей) и строительство микрорайон "Лазурный берег" (293 млрд рублей).