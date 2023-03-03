"В текущем году мы ожидаем в республике около 2,1 млн туристов и экскурсантов. Увеличению туристического потока будет способствовать поступательное развитие курортной инфраструктуры", — сказал Текеев.

В частности, по его словам, в регионе строятся гостиничные объекты, канатные дороги, расширяются зоны катания, увеличивается спектр оказываемых туруслуг.

На сегодняшний день туристов на курортах Карачаево-Черкесии принимают более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной сложности общей протяженностью в 52 км.

Как сообщалось, в 2022 году Карачаево-Черкесия приняла 1 млн 923 тыс. человек, турпоток вырос почти на 10%.