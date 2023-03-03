"На Кубе ведутся работы по запуску платежной системы "Мир", это облегчит российским туристам возможность оплачивать картой услуги, покупать подарки и сувениры", — сказала она.

Как отметила советник, для Кубы очень важно создать условия для россиян, поскольку этот туристический рынок имеет большое значение для республики.

Ранее власти Кубы заявляли, что рассчитывает запустить платежную систему "Мир" до конца 2022 года.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) 15 сентября 2022 года опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ.