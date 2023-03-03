"2 марта 2023 года закончил свой земной путь Сэр Филимон — отныне Филимон Великолепный. Он прожил почти восемнадцать лет, из которых последние тринадцать — на Замковом острове, а из тринадцати последние 6,5 лет — в официальной должности старшего нау — мяучного сотрудника научного отдела Выборгского объединенного музея-заповедника", — говорится в сообщении.

По данным музея, кот умер от неоперабельного рака. Филимон был одним из самых "медийных" сотрудников музея и входил в десятку самых известных котов региона и страны.

"Он выходил приветствовать многочисленных гостей замка, позволяя себя фотографировать, умело и эффектно позировал при этом, а некоторым даже позволял себя погладить. Любил демонстративно пить из большой лужи в Верхнем дворе", — добавили в музее.