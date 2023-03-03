Самородок, получивший название "Гламурный", добыт в Приморском карьере. Его вес составляет 1 кг 72 грамма.

Самородок (весом более килограмма) стал первым в новом добычном сезоне 2023 года, который стартовал 1 марта, и третьим, добытым с начала года (в межсезонье — ИФ).

Самородок станет первым экспонатом в Дом янтарной моды, который открывается в пятницу.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только КЯК. По итогам 2022 года комбинат добыл 500 тонн минерала. План добычи на 2023 год составляет 630 тонн.