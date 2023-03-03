"В этом году мы активно готовимся к летнему турсезону. Это касается и двух пляжей, что уже несколько лет имели "Голубой флаг". Все документы отправлены в соответствующие органы. Все нормативы выполнены", — сказал Крупин в эфире радио "Балтик Плюс".

По его словам, речь идет о пляжах "Янтарный" и "Центральный". Их общая протяженность составляет порядка 1 км. Они отвечают высоким стандартам качества и экологии, так как оборудованы раздевалками, зонтиками, лежаками. Есть возможность для отдыха маломобильных граждан. На каждом пляже есть спасательный пост.

В первый раз Янтарный был удостоен награды "Голубой флаг" в 2016 году, получив его первым в России.

Муниципалитет пока является единственным от Калининградской области участником программы.

Международная награда "Голубой флаг" (Blue Flag) в виде сертификата присуждается ежегодно перед началом пляжного сезона. Это признанный мировой бренд, свидетельствующий о том, что человеку на пляже обеспечен комфорт (наличие туалета, питьевой воды, душа, парковки и других услуг), организована работа медиков и спасателей, есть охрана и видеонаблюдение. Основные критерии: чистая вода, чистое побережье, безопасность и доступная среда — возможность пользоваться пляжем людьми с ограниченными возможностями. Стандарт был разработан во Франции в 1985 году.