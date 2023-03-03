"В 2022 году в Башкортостане совершили 1,9 млн турпоездок, а в этом году планируют довести их число до 2,3 млн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 марта в Уфе открылся фестиваль "TERRA BASHKIRIA. Туристический сезон 2023", который посетили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава Башкирии Радий Хабиров. На мероприятии презентовали достижения, перспективы и проекты развития туротрасли республики.

"Удобное географическое расположение, транспортная доступность, уникальное природно-рекреационные условия стимулируют развитие туристического потенциала Башкортостана. Сегодня важно в сотрудничестве с Корпорацией "Туризм.РФ" привлекать инвестиции для создания новых объектов размещения с учетом ежегодно растущего турпотока в регион", — приводит пресс-служба слова Чернышенко.

Сообщается, что в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в этом году Башкирия привлекла рекордный объем федеральной поддержки — 550,2 млн рублей, что в десять раз больше, чем в 2022 году.