"Мы открываем новую галерею и постоянную экспозицию современного фарфора. Инна Олевская — великий скульптор и художник. Ее фарфоровые скульптуры являются большим событием в истории фарфора и нашего отечественного искусства. Мы очень рады и благодарны, что они теперь у нас", — сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии открытия.

Выставка расположилась в галерее современного фарфора на первом этаже.

Зрителям представлены три композиции — наиболее смелые дизайнерские проекты мастера — "Гений и Злодейство — две вещи несовместные" (1990-1999), "Путешествие в прошлое" (2012), а также "JACO PASTORIUS" (2021).

Центральное место экспозиции занимает "Гений и Злодейство — две вещи несовместные", состоящая из 11 скульптур, среди которых — Моцарт и Сальери, Пушкин и Дантес, Муза и крылатые ангелы. Отмечается, что над этой композицией скульптор работала более 10 лет.

Скульптура "Путешествие в прошлое" представляет лодочника с серебряными веслами, плывущего против течения под символическим мостом. Композицию "JACO PASTORIUS" Олевская посвятила музыканту, бас-гитаристу и композитору — Жако Пасториусу.

"Искусство фарфора, фарфоровые композиции, — этот вид творчества составляет историко-культурное достояние Петербурга и России. Я думаю, что вы согласитесь, что фарфоровое искусство наполнено петербургской пластикой. Мечты сбываются — Инна Олевская много лет проработала на императорском фарфоровом заводе, и желала, чтобы ее работы "Гений и Злодейство — две вещи несовместные" были в стенах Эрмитажа", — сказал в свою очередь председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Выставка создана при поддержке ПАО "Газпром" и при участии АО "Императорский фарфоровый завод".

Инна Олевская (1940-2021) — Заслуженный художник России, член-корреспондент Российской Академии художеств. Более пятидесяти лет художница проработала на АО "Императорский фарфоровый завод" (до 2005 года Ломоносовский фарфоровый завод).

В настоящее время произведения Олевской находятся в собраниях Государственного Эрмитажа и других российских музеях, также хранятся в частных коллекциях по всему миру.