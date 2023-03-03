Как сообщает компания, ее чистый убыток сократился в 2,5 раза — до 54,219 млн евро.

Поступления от пассажирских перевозок составили 400 млн евро, по договорам лизинга воздушных судов с экипажем (ACMI) — 77 млн евро. Прибыль airBaltic от основной деятельности в прошлом году равнялась 32 млн евро против 56 млн евро убытков годом ранее. EBITDA достигла 129,7 млн евро (в 2021 году — 0,3 млн евро).

Согласно комментарию руководства компании, положительное влияние на финансовые результаты оказали растущий спрос на перелеты, который оказался намного выше, чем прогнозировалось, а также сдача в аренду 11 самолетов европейским перевозчикам на основе контрактов ACMI. Негативно повлияли антиковидные меры в первом квартале 2022 года и нехватка авиадвигателей, "что не позволило airBaltic использовать свои возможности на полную мощность".

Ранее сообщалось, что количество перевезенных авиакомпанией пассажиров в минувшем году увеличилось в 2,1 раза — до 3,3 млн человек, airBaltic совершила 37,3 тыс. рейсов, что на 59% больше, чем годом ранее.

Председатель правления airBaltic Мартиньш Гаусс отметил, что "с более чем полумиллиардным доходом и 3,3 млн перевезенных пассажиров компания находится на пути к стабильной прибыльности".

Согласно пресс-релизу, количество сотрудников компании в прошлом году увеличилось на 38% — до 2,143 тыс. человек. Поясняется, что увеличению штата способствовал рост числа рейсов по сравнению с 2021 годом, а также прогнозы по дальнейшему восстановлению рынка.

Основным акционером airBaltic является Латвийское государство с долей 97,97%.