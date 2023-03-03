"Санкции и запрет на прямые рейсы между Россией и большинством стран ЕС привели к резкому сокращению авиасообщения РФ с остальным миром. Однако Ближний Восток и Турция, которые не вводили ограничений, выиграли от этого из-за увеличения числа рейсов на своих направлениях", — говорится в сообщении.

По данным ForwardKeys, в 2022 году авиатрафик между Россией и странами Ближнего Востока вырос на 27% по сравнению с допандемийным 2019 годом, а с Турцией – на 26%.

Количество рейсов между Россией и Евросоюзом с Великобританией сократилось на 99%, с Северной Америкой – на 92%, Азиатско-Тихоокеанским регионом – на 87%, Африкой – на 76%, с другими странами Европы – на 20%.

В исследовании отмечается, что обеспеченные россияне намного чаще в 2022 году летали на самолетах. Покупки билетов бизнес-класса на международные рейсы выросли на 10% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Между тем, количество поездок в эконом-классе сократилось на 70%.

Однако с начала 2023 года ситуация изменилась и к 15 февраля доля бронирований дорогих билетов по сравнению с 2019 годом снизилась на 26%, а авиабилетов в эконом-классе – на 66% соответственно.

Согласно исследованию, наиболее привлекательными направлениями у обеспеченных россиян были Таиланд (плюс 81% к 2019 году), ОАЭ (плюс 108%), Турция (плюс 41%), Мальдивы (плюс 137%), Египет (плюс 181%).

Если говорить обо всех авиабилетах в премиум и эконом-классе, то чаще всего россияне бронировали перелет из Москвы и регионов в Анталью, Ереван, Дубай и Ташкент.