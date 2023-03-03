"Пожар на Авиационной полностью ликвидирован в 18:06 ", — говорится в сообщении.

Информация о пожаре в двухэтажном здании на ул. Авиационная поступила в 10:22 (7:22 мск) в пятницу. По уточненным данным, на момент прибытия первых подразделений МЧС, горела кровля и второй этаж здания.

Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м, пострадавших нет.

На размещенных пресс-службой ведомства фото с места происшествия видно, что пожар произошел в ресторане "Фан-Фан". В здании также находится гостиничный комплекс.

От МЧС России в тушении пожара было задействовано 60 человек личного состава и 17 единиц пожарно-спасательной техники.

По факту произошедшего проводит проверку прокуратура Кировского округа Омска.