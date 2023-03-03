"Министр экономического развития России Максим Решетников и председатель комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан Камолиддин Муминзод подписали дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма. Подписание прошло 3 марта на Девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана" в Душанбе в рамках рабочего визита председателя правительства Михаила Мишустина", — сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Дорожная карта предполагает проведение 17 мероприятий. Это разработка совместных туристских маршрутов и брендов, их продвижение, улучшение условий для взаимного привлечения российских и таджикистанских инвесторов. В перечень мероприятий входят обмен информацией и опытом работы в области туризма, образовательное сотрудничество, а также содействие улучшению качества услуг, предоставляемых экскурсоводами и гидами-переводчиками.

"Благодаря совместному плану действий мы сможем улучшить качество туристических услуг в наших странах, увеличить число и качество подготовки кадров. Все это укрепляет отношения между нашими странами не меньше, чем бизнес-проекты. Мы все еще видим значительный нереализованный потенциал в туристском обмене между нашими странами", — цитирует пресс-служба заявление Решетникова на церемонии подписания.

Муминзод подчеркнул, что Таджикистан и дальше готов укреплять и расширять сотрудничество в области туризма, создавая условия для гостей из России.

В Минэкономразвития напоминают, что Россию и Таджикистан связывают более 150 авиарейсов в неделю. Полеты осуществляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Красноярска, Минеральных Вод, Самары, Уфы и Челябинска, Иркутска. Страны также связывает пассажирское железнодорожное сообщение из Москвы и Волгограда в Душанбе, Худжанда, Куляб и другие города.