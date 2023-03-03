"Самый главный проект в текущем году — это Линейный парк вдоль Морской набережной. Он будет реализовываться два года", — сказал Родионов журналистам.

Он добавил, что в границах нового общественного пространства в 2023 году будет благоустроена территория парка на Смоленке. Здесь создадут пешеходный фонтан, где можно будет гулять местным жителям и гостям города.

По словам Родионова, к парку будут примыкать еще две зеленые зоны, где разместятся детская и спортивная площадки.

Всего в Петербурге в текущем году власти планируют благоустроить более 60 общественных пространств.