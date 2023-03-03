На рейсах между двумя регионами России и популярным курортом Турции будут задействованы лайнеры Boeing 737-800.

Программа полетов будет действовать до 28 октября 2023 года.

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости/Прайм. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля открывает прямые рейсы в Анталью из Екатеринбурга и Казани, программа полетов будет действовать до 28 октября, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот" с 27 апреля начинает выполнять ежедневные регулярные рейсы в Анталью из Екатеринбурга и Казани. Продажа билетов открыта", — говорится в сообщении.

Как уточняется, на воздушных линиях между двумя регионами России и популярным курортом Турции будут задействованы узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800. Программа полетов будет действовать до 28 октября 2023 года.

"Аэрофлот" активно развивает собственную региональную маршрутную сеть на Урале и в Поволжье. Пассажирам доступны прямые рейсы из Казани и Екатеринбурга в Сочи и Минеральные Воды. Кроме того, из столицы Урала можно долететь до Гоа (Индия), Стамбула и Еревана. В сезон отпусков и школьных каникул прямые рейсы "Аэрофлота" позволят жителям регионов быстро и с комфортом путешествовать по России и за рубеж без пересадок в Москве", — отмечает компания.