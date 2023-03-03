"Количество отдыхающих в нынешнем зимнем сезоне в Сочи соответствует уровню аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

"Средняя загрузка средств размещения в горном кластере на сегодняшний день — 70 процентов. Этот показатель сохранится к Международному женскому дню, который в этом году не стал поводом для длинных выходных", — отмечает пресс-служба.

В целом аэропорт Сочи за последнюю неделю обслужил порядка 10 тыс. пассажиров. Столько же гостей прибыло по железной дороге.

"Склоны всех горнолыжных курортов Сочи ежедневно принимают почти 14 тыс. лыжников. С начала сезона катания уже продано 156 тыс. ски-пассов. Открыты практически все трассы, за исключением зоны свободного катания. Продолжают работать популярные туристические программы. Доступны единые и прогулочные ски-пассы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что санитарно-эпидемиологическая обстановка на горнолыжных курортах в норме, меры, рекомендованные Роспотребнадзором для профилактики коронавируса, продолжают действовать в полном объеме. В местах массового скопления людей усилены меры безопасности.

"В минувшие две недели мы отмечали высокий рост числа туристов именно в горном кластере. Этому способствовали и по-настоящему зимняя погода на склонах, и государственные выходные в честь Дня защитника Отечества, и традиционный интерес лыжников к сочинским курортам. Это усилило нагрузку на все службы и предприятия горного кластера, но все справились", — цитирует пресс-служба заместителя главы города Инну Петухову.

"Сезон катания в разгаре, поэтому по поручению главы города Алексея Копайгородского продолжает работать городской оперативный штаб. Круглосуточно все службы работают в полном взаимодействии по основным вопросам жизнедеятельности курорта", — добавила она.