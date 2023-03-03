"Работы по реконструкции ведутся в соответствии с технологическим графиком по проекту, прошедшему необходимую экспертизу", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе не уточнили, получила ли компания предостережение комитета по охране памятников (КГИОП) о недопустимости демонтажа корпуса санатория до определения историко-культурной ценности здания.

В социальных сетях в пятницу днем появились сообщения о начале слома советского высотного корпуса, сопровожденное видеозаписью работ.

Ранее в КГИОП сообщили "Интерфаксу", что во вторник направили предостережение в адрес застройщика "о недопустимости нарушения обязательных требований закона №73-ФЗ и приостановлении работ до момента определения КГИОП историко-культурной ценности зданий", а также заявление в ОМВД по Курортному району Петербурга для проведения проверки.

Как сообщалось, 28 февраля строительная техника начала сносить корпус санатория "Сестрорецкий курорт" на побережье Финского залива на северо-западе Петербурга. В "Группе ЛСР" уточнили, что работы идут на основании разрешения Госстройнадзора от 16 февраля 2023 года, проект получил положительное заключение экспертизы и согласован комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА) и комитетом по охране памятников (КГИОП) Петербурга.

Пресс-служба администрации Курортного района Петербурга в разговоре с агентством также сообщила об имеющемся, по ее данным, у "Группы ЛСР" разрешении на работы от 16 февраля.

ПАО "Группа ЛСР" приобрело 87% ОАО "Санаторий "Сестрорецкий курорт" летом 2021 года. Девелопер планирует перестроить основной корпус санатория 1978 года с последующим увеличением числа номеров, а также воссоздать историческое здание курзала — концертного зала на территории курорта, который в начале XX века был одним из крупнейших в Европе. Плановый срок строительства — около трёх лет.

После реконструкции спальный корпус должен будет вместить порядка 400 номеров, 100 кабинетов для врачей и бальнеологии, оздоровительный комплекс с бассейном с минеральной водой и другую санаторную инфраструктуру.