"Парус с размерами 4 на 6 метров состоит из 24 узорчатых рапортов (фрагментов — ИФ), связанных отдельно и собранных воедино мастерами компании "Оренбургшаль" по просьбе Оренбургского музея изобразительных искусств. Главный секрет знаменитых шалей, а теперь и паруса — самый тонкий в мире пух, всего 16 микрон (у ангорских коз — 22-24). Вес кружевного паруса — всего лишь около 1 кг", — говорится в пресс-релизе.

Для морского паруса устроили традиционную проверку. Его пропустили через кольцо. "Тестирование" пройдено успешно.

"Идея создать необычный парус родилась во время прогулки на яхте. У нас в гостях в Калининграде был директор Оренбургского областного музея изобразительных искусств Юрий Комлев. Мы шли по реке, любуясь нашей набережной и музейными судами, и Юрий Эдуардович вслух поразмышлял, что на весь мир известен Оренбургский пуховый платок — так почему бы не связать парус", — пресс-служба цитирует директора ММО Светлану Сивкову.

"Идея нашла свое воплощение, получился великолепный, единственный в мире пуховый парус. В Калининграде благодарны мастерам, низкий поклон нашим друзьям! Это новый рекорд музея, и он символизирует единое культурное, историческое пространство Калининградской области и всей России," — отмечает Сивкова.

Презентация уникального пухового паруса пройдет во время Балтийского культурного форума, планируется показать его на мачте куренаса "Русна" — реплике традиционного судна рыбаков Куршского залива, заключает пресс-служба.