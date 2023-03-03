"В марте пройдет 14 бесплатных экскурсий по городу-курорту с профессиональными гидами, первая — состоится в эту субботу, 4 марта", — сказал Моисеев.

По его словам, часть маршрутов специально подобрана так, чтобы знакомить отдыхающих и жителей курорта с "литературным" Кисловодском.

"Кисловодск притягивал многих великих людей. К примеру, Антон Чехов задумал сюжет "Дамы с собачкой", когда находился на курорте и жил в гостинице Зипалова", — отметил глава города.

Он также добавил, что темами экскурсий станут "Архитектурный Кисловодск" и "Кисловодский променад".

Бесплатные пешеходные экскурсии, которые будут проводить лучшие гиды курорта, планируется организовывать до начала первых холодов.