"Первый рейс авиакомпании по маршруту Баку — Махачкала — Баку будет осуществлен 15 марта", — сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в авиакомпании.

Полеты будут выполняться с частотой 3 раза неделю — по понедельникам, средам и пятницам.