"Мы специально анализировали, и действительно произошло изменение по ценам, но оно незначительное – примерно 5-15% на тех направлениях, которые в меньшей степени связаны с техническими видами отдыха – снегоходами, квадроциклами. В тех случаях, когда это требует использования снегоходной техники или сервиса, некоторые партнеры, особенно те, которым требовалось обновить оборудование, могли поднять цены на 30-50%. Но таких немного. Большинство старается сохранить цены на уровне прошлого года с учетом небольшого повышения", — рассказал он на пресс-конференции в пятницу.

Как отметил Мамонтов, самыми популярными направлениями в России на 23 февраля были Камчатка, Териберка в Мурманской области, Кавказ, а также снегоходные программы на Кольском полуострове, на Алтае, в Карелии и других зимних регионах.