"Мы видим, что туристы из Индии проявляют большой интерес к Москве. По итогам прошлого года Индия вошла в список стран-лидеров по количеству туристов из дальнего зарубежья, посетивших столицу. Мы рассчитываем, что туристический поток из Индии в Москву, в том числе в сегменте делового туризма, увеличится к началу весенне-летнего сезона. При этом деловые визиты — одна из самых популярных целей поездок", — отметил председатель комитета Евгений Козлов.

Он напомнил, что в декабре прошлого года комитет по туризму Москвы совместно с Ассоциацией MICE агентств Индии провел ознакомительный визит для представителей 30 крупнейших агентств по организации делового туризма.

"Тогда зарубежные коллеги высоко оценили развитую гостиничную и конгрессно-выставочную инфраструктуру города, а также то, что столичные туроператоры хорошо знают предпочтения индийских туристов и специфику работы с этим рынком", — подчеркнул глава Мостуризма.

В комитете отмечают, что увеличению потока туристов будет способствовать упрощение визового режима для граждан Индии. С 5 марта они, как и граждане еще 18 стран, смогут получать туристические визы на срок до 6 месяцев на основании бронирования места в гостинице или ином средстве размещения.

Как сообщает пресс-служба комитета, российская столица стала партнером и участником главного ежегодного мероприятия для профессионалов MICE-индустрии Индии NIMA MICE FORUM, которое проходит в индийском городе Амритсаре с 2 по 4 марта. Форум объединил на своей площадке 150 профильных индийских компаний. Представители Мостуризма провели переговоры с ключевыми игроками рынка и договорились о дальнейшем взаимодействии в сфере делового туризма.